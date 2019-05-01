Кубок Стэнли. «Каролина» играет с «Бостоном», «Коламбус» против «Тампы»

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Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Каролина – Бостон
Дата проведения
15 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Аризона – Колорадо
Дата проведения
15 августа, 22.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Коламбус – Тампа-Бэй
Дата проведения
16 августа, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Каролина – Бостон 0:1 (2 период)
Дата проведения
15 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 20 Койл ()

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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