Кубок Стэнли. «Каролина» играет с «Бостоном», «Коламбус» против «Тампы»

Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед.

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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