«Авангард» представил форму для предсезонных матчей. На ней изображена стена Омской крепости

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«Авангард» представил специальный комплект формы для предсезонных матчей. 

«Авангард» разработал дизайн игровых свитеров, подчеркивающий связь команды с родным городом: центральным элементом стало изображение стены – символа Омской крепости. На левом рукаве игрового свитера вышит герб Омска.

В этом сезоне омскому хоккею исполняется 70 лет. Отдавая дань уважения истории клуба, каждый хоккеист, выходящий на лед в форме «Авангарда», будет носить на груди шеврон – в честь юбилея!» – говорится в сообщении клуба. 

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