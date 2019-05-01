«Авангард» представил форму для предсезонных матчей. На ней изображена стена Омской крепости

«Авангард» представил специальный комплект формы для предсезонных матчей.

«Авангард» разработал дизайн игровых свитеров, подчеркивающий связь команды с родным городом: центральным элементом стало изображение стены – символа Омской крепости. На левом рукаве игрового свитера вышит герб Омска.

В этом сезоне омскому хоккею исполняется 70 лет. Отдавая дань уважения истории клуба, каждый хоккеист, выходящий на лед в форме «Авангарда», будет носить на груди шеврон – в честь юбилея!» – говорится в сообщении клуба.