Андрей Свечников: «Не сказал бы, что затмеваю Панарина. Он по-прежнему опасен»

Форвард «Каролины» поделился впечатлениями после хет-трика в ворота «Рейнджерс» (4:1, 2-0 в серии) в квалификации Кубка Стэнли.

– Какие чувства вы испытываете после этого матча? Вы сделали хет-трик в плей-офф в 20 лет.

– У меня сейчас, безусловно, только хорошие чувства. Всегда приятно забивать, а тем более так - первый хет-трик в НХЛ.

– Что круче – забить первым в НХЛ лакросс-гол или все-таки хет-трик в плей-офф?

– Тяжело сказать, так как я не прочувствовал атмосферу хет-трика по полной - ведь ни фанатов, ни кепок не было. Когда я впервые забил лакросс-гол, атмосфера была очень крутая.

– Все ждали феерии от Панарина, но вы пока его затмеваете. Как «Каролине» удается справиться с Артемием и не позволить ему создавать много в атаке?

– Я бы не сказал, что его затмеваю. Он по-прежнему один из самых опасных игроков в «Рейнджерс».

– После хет-трика и победы «Каролины» появилась уверенность, что вы пройдете «Рейнджерс» и выйдете в четвертьфинал конференции?

– Конечно, у нашей команды сейчас есть уверенность. Теперь самое главное держаться ее и не отпускать.

Будем стараться сделать все возможное, чтобы пройти , – сказал Свечников.

🔥У Свечникова – первый хет-трик в плей-офф. Он разнес «Рейнджерс» во втором матче