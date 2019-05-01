«Салават» интересовался Якуповым, но Лямся сказал, что не видит его в составе (Gorobzor.ru)

«Салават Юлаев» проявлял интерес к Наилю Якупову в это межсезонье, утверждает Gorobzor.ru.
По информации издания, официальных предложений об обмене «Витязю» и «Амуру» не поступало, потому что главный тренер уфимцев Томи Лямся сказал руководству клуба, что не видит хоккеиста в составе.
В минувшем сезоне 26-летний Якупов выступал за СКА. Он провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (10+10) очков.
В мае СКА обменял Якупова в «Витязь» на Колтыгина и права на Рубцова.
В июне подмосковный клуб обменял игрока в «Амур» на денежную компенсацию.
Лямся возглавил «Салават» в апреле, сменив на этому посту Николая Цулыгина.