«Салават» интересовался Якуповым, но Лямся сказал, что не видит его в составе (Gorobzor.ru)

проявлял интерес к Наилю Якупову в это межсезонье, утверждает Gorobzor.ru.

По информации издания, официальных предложений об обмене «Витязю» и не поступало, потому что главный тренер уфимцев Томи Лямся сказал руководству клуба, что не видит хоккеиста в составе.

В минувшем сезоне 26-летний Якупов выступал за . Он провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (10+10) очков.

В мае СКА обменял Якупова в на Колтыгина и права на Рубцова.

В июне подмосковный клуб обменял игрока в «Амур» на денежную компенсацию.

Лямся возглавил «Салават» в апреле, сменив на этому посту Николая Цулыгина.