Михеев забил на 1-й минуте контрольного матча с «Монреалем»

Форвард «Торонто» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в контрольном матче с «Монреалем» (4:2) перед возобновлением сезона НХЛ.
Россиянин отличился на первой же минуте игры, открыв счет с передачи Джона Тавареса.
Всего он провел на льду 15 минут 11 секунд (0:59 – в большинстве, 3:22 – в меньшинстве, полезность «0») и забил единственным броском в створ.
Также получил малый штраф, а статистика потерь и перехватов – 1:1.
Напомним, что по итогам серии двусторонок «Лифс» Михеев был назван MVP, забив 5 голов в 5 матчах.