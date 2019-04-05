Михеев забил на 1-й минуте контрольного матча с «Монреалем»

Форвард отметился заброшенной шайбой в контрольном матче с (4:2) перед возобновлением сезона .

Россиянин отличился на первой же минуте игры, открыв счет с передачи Джона Тавареса.

Всего он провел на льду 15 минут 11 секунд (0:59 – в большинстве, 3:22 – в меньшинстве, полезность «0») и забил единственным броском в створ.

Также получил малый штраф, а статистика потерь и перехватов – 1:1.

Напомним, что по итогам серии двусторонок «Лифс» Михеев был назван MVP, забив 5 голов в 5 матчах.