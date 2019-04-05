Михеев забил на 1-й минуте контрольного матча с «Монреалем»

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Форвард «Торонто» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в контрольном матче с «Монреалем» (4:2) перед возобновлением сезона НХЛ.

Россиянин отличился на первой же минуте игры, открыв счет с передачи Джона Тавареса. 

Всего он провел на льду 15 минут 11 секунд (0:59 – в большинстве, 3:22 – в меньшинстве, полезность «0») и забил единственным броском в створ. 

Также получил малый штраф, а статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Напомним, что по итогам серии двусторонок «Лифс» Михеев был назван MVP, забив 5 голов в 5 матчах. 

 

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