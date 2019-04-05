У форварда «Авангарда» Шумакова выявлен коронавирус. Это первый подтвержденный случай в лиге

Генеральный менеджер сообщил, что у форварда Сергея Шумакова выявлен коронавирус.

«У Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал.

Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее.

Сама команда продолжает работать на «Арене-Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона.

Кроме того, в ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку.

Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время», – сказал Волков.

Ранее стало известно, что в КХЛ у шести игроков подтвержден коронавирус, однако фамилия игрока названа впервые.