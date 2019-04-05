«Миннесота» намерена подписать Капризова и «сжечь» первый год контракта (The Athletic)

«Миннесота» намерена подписать двухлетний контракт новичка с нападающим , сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что НХЛ не допустит Капризова к доигровке сезона-2019/20.

Таким образом, если игрок согласится подписать соглашение с клубом, он получит право «сжечь» свой первый год по контракту.

Для 23-летнего Капризова при таком сценарии контракт новичка де-факто будет действовать 1 сезон.

Отмечается, что в случае подписания соглашения может отдать россиянина в аренду команде из Европы, где он будет играть до старта тренировочного лагеря «Уайлд» в преддверии сезона-2020/21.

НХЛ и игроки обо всем договорились: локаута не будет, можно ехать на Олимпиаду. Но Капризов и Сорокин не сыграют до 2021-го