«Миннесота» намерена подписать Капризова и «сжечь» первый год контракта (The Athletic)

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«Миннесота» намерена подписать двухлетний контракт новичка с нападающим Кириллом Капризовым, сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что НХЛ не допустит Капризова к доигровке сезона-2019/20.

Таким образом, если игрок согласится подписать соглашение с клубом, он получит право «сжечь» свой первый год по контракту.

Для 23-летнего Капризова при таком сценарии контракт новичка де-факто будет действовать 1 сезон.

Отмечается, что в случае подписания соглашения «Миннесота» может отдать россиянина в аренду команде из Европы, где он будет играть до старта тренировочного лагеря «Уайлд» в преддверии сезона-2020/21.

НХЛ и игроки обо всем договорились: локаута не будет, можно ехать на Олимпиаду. Но Капризов и Сорокин не сыграют до 2021-го

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