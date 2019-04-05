«Сент-Луис» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса

отменил тренировки до понедельника из-за ряда положительных тестов на коронавирус, сообщает The Athletic.

Тренировочный каток будет закрыт для игроков, которые собирались тренироваться там в выходные.

Точное число новых случаев и имена зараженных игроков не называются.

На втором этапе плана возобновления сезона НХЛ игрокам было разрешено тренироваться в небольших группах начиная с 8 июня. «Блюзмены» приступили к этим занятиям только 22 июня.

Ранее «Тампа» вынуждена была прервать тренировки на 5 дней после того, как у 3 игроков был выявлен коронавирус.

Согласно плану возобновления сезона, тренировочные лагеря должны открыться 10 или 13 июля.

Еще у 15 игроков НХЛ выявлен коронавирус. Ранее было зафиксировано 11 случаев заражения