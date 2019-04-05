Брайан Бурк: «Овечкин потерял полтора года, но по-прежнему гонится за главным снайперским рекордом»

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Бывший генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк прокомментировал тот факт, что капитана «Вашингтона» Александра Овечкина признали лучшим игроком в истории лиги, выступавшим под 8-м номером.

«Он идет за рекордом всех времен, несмотря на два локаута и паузу. Это парень, который потерял год, а потом еще полгода и 12 матчей в нынешнем сезоне, но по-прежнему гонится за главным снайперским рекордом.

Он стал благословением для нашей лиги. Этот парень – шоумен. Люди платят, чтобы посмотреть на Овечкина», – сказал Бурк.

Лучшим снайпером в истории НХЛ остается Уэйн Гретцки. Канадец забросил 894 шайбы, Овечкин с 706 голами занимает 8-е место.

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