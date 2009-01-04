Александр Хованов: «Я люблю свою страну. Совсем не хотел цеплять шведов»

Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов ответил на вопросы после победы над командой Швеции (5:4 ОТ) в полуфинале МЧМ-2020.

– Чем-то удивили шведы?

– Ожидали такой игры. В большинстве хорошо играют, а тут еще наши удаления.

– Как поддержали Аскарова после четырех пропущенных шайб?

– Он – молодой парень. Амир – тоже хороший игрок. Вытаскивал опасные моменты.

– Вы поцеловали герб, когда забили третий гол.

– Да, просто люблю свою страну, рад был. Сейчас не время радоваться.

Надо не повторить ошибки, которые у нас были после Канады, набраться сил, хорошо восстановиться.

– Вы всю страну держали за горло и отпустили только в овертайме.

– Надо извиниться перед болельщиками за то, что трепали им нервы. Очень эмоциональный матч.

Я никогда не играл такой в своей карьере, и надеюсь, что такого больше не повторится. 3:1, потом 3:4... Пацаны все до конца верили, вся скамейка жила.

Не было такого, что, мол, все, мы проиграли игру. Валерий Николаевич Брагин сказал нам слова, после которых мы выиграли. Кто-то свыше нам помог, и мы выиграли эту игру.

– Зачем вы ударили соперника в голову?

– Глупое удаление. Я не хотел, пытался в тело сыграть. Не было такого, чтобы специально бил в голову.

– Видели реакцию шведов, когда с целовали герб перед их скамейкой? Они буквально взбесились.

– Да? Я даже не видел, не хотел им ничего показывать. Я просто праздновал гол, соперника как-то зацепить совсем не хотел, – сказал Хованов.

Шведский игрок Эрикссон: «Видимо, проезжать мимо скамейки и целовать герб – это нормально. Типичная Россия»