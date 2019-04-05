Замула о коронавирусе: «Не верю в него до сих пор. В Питере гуляли по городу, потому что жара стояла»

Защитник из системы «Филадельфии» ответил на вопросы о пандемии коронавируса.

– Как прошли ваши карантинные каникулы в России?

– Да я пять месяцев отдыхал, сколько уже можно! На второй месяц после операции рвался на лед. Но в «Филадельфии» сказали ждать, чтобы полностью восстановиться. Я потихоньку на земле тренировался: отжимался, на брусьях подтягивался, бегал, занимался йогой. Когда из США прилетел, то сел на двухнедельный карантин, на нем и день рождения свой встретил. Собрались дома с родными, и все. Летал в Питер к родителям, ездили в Москву к друзьям. Турция, конечно, обломалась, но значит, так и должно было случиться.

– Вам после сторис «Челябинск, не бойтесь! Наши заводы убьют любой вирус» не сильно прилетело?

– Я не понял негативной реакции. Написал как прикол, а нашлись те, кто серьезно это воспринял. Все мои друзья поняли, посмеялись. Читал в челябинских СМИ комментарии под новостью с моей цитатой: 90% писали, что я правильно все сказал, что лучше коронавирус, чем наши заводы. 10%, кто меня не любит, написали, что я дурак.

– Вы на каком-то этапе боялись коронавируса?

– Честно говоря, до сих пор в него не верю. У меня есть два знакомых, которые заболели. Один парень из Минска, чувствует себя нормально, лежит, отдыхает. Говорит, что состояние нормальное, просто нос заложен.

– Родные как относились к вирусу?

– Бабушку и дедушку заставлял ходить в маске и перчатках. Родители не паниковали. В Питере вместе гуляли по городу, потому что жара стояла, в квартире тяжело сидеть все время. Но на меры предосторожности мы не наплевали, все равно остерегались вируса, – сказал хоккеист.

В мире подтверждено порядка 9,44 млн случаев заражения коронавирусом. Более 483 тысяч инфицированных скончались.