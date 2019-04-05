Панарин и Радулов – в топ-3 лучших подписаний свободных агентов за 10 лет по версии The Athletic

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Североамериканский спортивный сайт The Athletic подготовил рейтинг лучших подписаний неограниченно свободных за последнее десятилетие.

В основе рейтинга лежит эмпирический подход. Как отмечается, зарплата каждого хоккеиста была математически переведена в количество побед, которые клуб рассчитывал одержать, располагая этим игроком. Этот показатель сопоставлялся с теми результатами, которых хоккеист и команда добились в действительности, для чего использовался показатель GSVA (Game Score Value Added), связывающий ценность игрока и количество одержанных побед. При этом для сезонов, которые хоккеистам еще предстоит отработать по условиям контрактов, использовался прогноз.

В топ-3 рейтинга вошли два подписания россиян – переходы нападающих Александра Радулова в «Даллас» в 2017 году и форварда Артемия Панарина в «Рейнджерс» в 2019-м.

10. Райли Нэш в «Бостон», 2016;

9. Майкл Райдер в «Даллас», 2011;

8. Алекс Тангуэй в «Калгари», 2010;

7. Джером Игинла в «Бостон», 2013;

6. Давид Перрон в «Сент-Луис», 2018;

5. Рэй Уитни в «Финикс», 2010;

4. Яромир Ягр в «Нью-Джерси», 2013;

3. Александр Радулов в «Даллас», 2017;

2. Артемий Панарин в «Рейнджерс», 2019;

1. Эрик Стаал в «Миннесоту», 2016.

«Панарин набрал 95 очков в 69 матчах. Проводя первый сезон в команде, Панарин вывел свою игру на совершенно новый уровень.

Поскольку в этом случае для шести из семи сезонов используется прогноз, шанс ошибиться велик. Но пока все очень хорошо для русской суперзвезды, которая оправдывает каждый потраченный пенни в рамках первого сезона», – сказано в тексте.

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