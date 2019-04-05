«Барыс» ведет переговоры с тремя финскими тренерами, Кари Ялонен – фаворит

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«Барыс» продолжает поиски главного тренера. Клуб из Нур-Султана в данный момент ведет переговоры с тремя финскими специалистами – Кари Ялоненом, Вилле Пелтоненом и Томеком Валтоненом, утверждает Iltalehti.

По данным источника, Ялонен – серьезный фаворит, при этом конкретного предложения он пока не получал.

«Мы пообщались, теперь было бы здорово перейти к делу», – заявил агент Ялонена Юхо Синтонен.

Отмечается, что задержка связана с неуверенностью, вызванной пандемией коронавируса.

«Решение будет принято в течение одной-двух недель», – сообщил представитель «Барыса» Евгений Ахманов.

60-летний Кари Ялонен уже работал в КХЛ, возглавляя «Торпедо» и «Лев», с которым дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2013/14.

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