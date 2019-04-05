Александр Романов: «Хочу играть против Овечкина, а не драться с ним. Но убегать не буду»

Защитник Александр Романов поделился ожиданиями от выступления в составе «Монреаля».

– Сейчас сложно сказать, смогу ли я пробиться в основу «Монреаля» уже в следующем сезоне. Уверенности нет вообще ни у кого. Все, с кем я это обсуждал, говорят, что шансы 50 на 50. И это тяжело – не знать точно, к чему быть готовым. Несмотря на это я тренируюсь сейчас почти каждый день, чтобы хоть завтра быть готовым выйти на лед.

– Следили ли вы за в прошлом сезоне?

– Конечно, знаю, как играет команда, знаю своих новых партнеров. А с Йеспери Котканиеми мы вообще пересекались раньше: в 2018 году мы играли друг против друга на ЮЧМ в Челябинске. Он тогда привел сборную Финляндии к чемпионству. Что сказать, парень в полном порядке. В первый же год после рафта пробился в стартовый состав клуба НХЛ, феерил, забивал, показал характер и лидерские качества.

– Кто ваш кумир?

– Если скажу , это будет банально. Но справедливо. Это же настоящая легенда, его рекорды пока еще никто не побил. Хотя я верю, что однажды превзойдет некоторые его достижения.

– Кстати, вы готовы сыграть против Овечкина и помешать ему оформить рекорд?

– Думаю, что готов. Громких слов не буду говорить, но я именно для этого туда и еду: играть против звезд!

Свечников предложил Овечкину подраться? Наверное, на эмоциях. Я хочу играть против него, а не драться с ним. Но если драка будет неизбежна, убегать не буду, – сказал Романов.

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