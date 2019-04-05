Барулин о лакросс-голе Гранлунда: «Это не мастерство, как у Свечникова, который осознанно поднимает шайбу на крюк и заносит в ворота»

Вратарь «Нефтехимика» , выступавший ранее за сборную России, поделился мнением о лакросс-голах.

— Лакросс Гранлунда до сих пор многие считают лучшим голом в истории ЧМ. А в этом сезоне в его дважды исполнил . Это похоже на то, что вы девять лет назад пропустили от финна?

— Не понимаю ажиотажа из-за этого момента. И тогда, и сейчас люди забивали такие голы.

Но если сравнивать, то в игре с финнами весь момент получился неожиданным. Гранлунд принимал шайбу на скорости, и его вел защитник. На долю секунды Микаэль отскочил, и она ему удачно легла на крюк. Другого момента, чтобы завести ее в ворота, не было.

Это не мастерство, как у Свечникова, который осознанно поднимает шайбу на крюк и заносит в ворота, – сказал Барулин.