Лакросс-гол Свечникова – лучший момент сезона НХЛ по версии The Score, 700-я шайба Овечкина – в топ-3

Теги рейтинги Рейнджерс Каролина Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Мика Зибанежад Андрей Свечников Хоккей

Издание The Score выбрало лучший момент нынешнего сезона НХЛ.

Ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса.

Лучшим событием был признан гол форварда «Каролины» Андрея Свечникова в стиле лакросс. В нынешнем сезоне россиянин дважды забрасывал такие шайбы. 30 октября в матче с «Калгари» (2:1) он стал первым в истории лиги игроком, забившим лакросс-гол.

В тройку также вошел 700-й гол в карьере нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и пента-трик форварда «Рейнджерс» Мики Зибанежада.

Напомним, Овечкин стал 8-м игроком в истории лиги, кому покорилась отметка в 700 голов. На данный момент на его счету 706 шайб.

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