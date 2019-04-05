Брагин возглавит сборную России (Sport24)

будет назначен главным тренером .

В тренерский штаб национальной команды войдут , Александр Бойков и , сообщает Sport24.

Ожидается, что об изменениях в сборной России сообщат в ближайшее время.

Таким образом, Брагин сменит на посту главного тренера Алексея Кудашова, который был назначен на эту должность в 2019 году. Также планируется, что Брагин будет тренировать .

63-летний специалист работал в молодежной сборной России с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы.

До этого он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали.