Вячеслав Фетисов: «Россия вложила в хоккей больше, чем кто-либо в мире»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о состоянии российского хоккея.

– Мы вложили в хоккей больше, чем кто-либо в мире. Я долгое время был министром спорта. Мы построили больше 400 крытых катков. Это небывалый прорыв. Мы создали КХЛ, . Девочки стали играть.

– Есть мнение, что происходят страшные вещи для русского хоккея. Мегазвезды уезжают. И не только мегазвезды, но и люди среднего звена. Очень много хоккеистов уезжает в Америку играть в .

– Это мировая тенденция, в том числе футбола. Считаю, если бы бразильцы не уезжали в Европу, они бы до сих пор были непобедимы. Они играют в Европе, а за национальную команду не так стараются.

К счастью, наши ребята с радостью приезжают играть за сборную. А играют они там, где уровень высокий, это нормальное явление.

Хотя по зарплатам, насколько я знаю, ребята получают серьезные деньги в , – сказал Фетисов.

Владислав Третьяк: «В Канаде 3 тысячи катков, а у нас – 650. Надо наращивать потенциал»