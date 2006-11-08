Владислав Третьяк: «В Канаде 3 тысячи катков, а у нас – 650. Надо наращивать потенциал»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями о развитии хоккея в стране.

«Главное сегодня – это создать материально-техническую базу по всей стране.

Есть пример – Канада, где 3 тысячи катков, у нас всего 650. Мы на душу населения отстаем от финнов, шведов, чехов, нам надо в этом плане наращивать потенциал материально-технический.

Главная наша задача все-таки социальная, чтобы наши мальчики и девочки занимались спортом, чтобы детишки оторвались от компьютеров, нам очень важно сохранить здоровье нации», – сказал Третьяк.

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