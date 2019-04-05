Брэйден Холтби: «Америка не будет великой, пока жизни черных не будут важны»

Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби прокомментировал ситуацию с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Я смотрю на мост Вудро Вильсона через реку Потомак. Из Вирджинии он ведет в Мэриленд, в округ Принс-Джорджес. Один из самых черных округов Америки. Здесь находится этот чудовищный мост, названный в честь президента-расиста. Президента, который открыто выступал за превосходство белых. Который делил сотрудников по расовому признаку.

Мост находится там и издевается над каждым чернокожим, которому приходится ехать по нему, читая это имя как напоминание о том, сколько боли было причинено их расе. И все же общество, которое причинило эту боль, похоже, гордится этим. Гордится так, что называет мост в честь сторонника превосходства белых.

Несправедливость и пронизанная ненавистью сила, которую мы увидели недавно, совсем не новы. Сказать, что были улучшения, будет очень наивно. В нынешний век информации и доступных нам коммуникаций изменений слишком мало. Бесчеловечных, основанных на ненависти расовых преступлений, которые были совершены в течение столетий американской истории, достаточно, чтобы заставить вас почувствовать дискомфорт физически и наполнить глаза слезами. Но это все еще происходит. В 2020 году. Это не должно происходить, но происходит.

Голоса тех, кто встает и выступает за то, что правильно, не останутся неуслышанными. Продолжайте бороться. Я обещаю обучить тому, за что вы сражаетесь, не только себя, но и своих детей, семью и всех, кто будет слушать. Потому что Америка никогда не будет великой, пока жизни всех черных не будут важны», – написал Холтби.

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты против дискриминации, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются, в ряде городов они переросли в погромы.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда