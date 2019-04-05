Платежка «Ак Барса» – примерно 880 млн рублей. В межсезонье клуб подписал 3 игроков

Платежная ведомость «Ак Барса» составляет на данный момент примерно 880 миллионов рублей.
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является нападающий Джастин Азеведо с окладом 85 миллионов рублей.
В межсезонье «Ак Барс» подписал контракты с тремя хоккеистами – форвардами Александром Бурмистровым, Кириллом Ворониным и Стефаном Да Костой.
Со следующего сезона в КХЛ начинает действовать жесткий потолок зарплат – 900 млн рублей.
Чемпион мира возмущен потолком зарплат в КХЛ. Меня это бесит – особенно сейчас