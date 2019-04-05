Платежка «Ак Барса» – примерно 880 млн рублей. В межсезонье клуб подписал 3 игроков

Теги Ак Барс КХЛ Александр Бурмистров Стефан Да Коста Джастин Азеведо Кирилл Воронин деньги Хоккей

Платежная ведомость «Ак Барса» составляет на данный момент примерно 880 миллионов рублей.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является нападающий Джастин Азеведо с окладом 85 миллионов рублей.

В межсезонье «Ак Барс» подписал контракты с тремя хоккеистами – форвардами Александром Бурмистровым, Кириллом Ворониным и Стефаном Да Костой.

Со следующего сезона в КХЛ начинает действовать жесткий потолок зарплат – 900 млн рублей.

Чемпион мира возмущен потолком зарплат в КХЛ. Меня это бесит – особенно сейчас

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