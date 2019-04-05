Платежка «Ак Барса» – примерно 880 млн рублей. В межсезонье клуб подписал 3 игроков

Платежная ведомость «Ак Барса» составляет на данный момент примерно 880 миллионов рублей.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является нападающий с окладом 85 миллионов рублей.

В межсезонье подписал контракты с тремя хоккеистами – форвардами Александром Бурмистровым, Кириллом Ворониным и Стефаном Да Костой.

Со следующего сезона в начинает действовать жесткий потолок зарплат – 900 млн рублей.

Чемпион мира возмущен потолком зарплат в КХЛ. Меня это бесит – особенно сейчас