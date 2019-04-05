НХЛ составила список из 10 городов, 2 из которых примут плей-офф Кубка Стэнли

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о плане по возобновлению сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В плей-офф Кубка Стэнли сыграют 24 клуба, которые расположатся в 2 городах, – один на Востоке и один на Западе. В данный момент лига рассматривает 10 городов.

В список вошли Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Каждой конференции будет присвоен свой город с полной инфраструктурой: отели, арена, тренировочные площадки и транспорт.

Города будут определены позже, выбор будет зависеть от ситуации с коронавирусом в данной области, готовности к проведению тестов и правительственных постановлений.

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