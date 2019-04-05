«Трактор» предложил Авцину менее 10 млн рублей в год. Хоккеист хочет 25 млн

и нападающий ведут переговоры о новом контракте.

Сейчас стороны не могут договориться по финансовой части. Клуб предлагает хоккеисту зарплату в размере менее 10 миллионов рублей в год плюс бонусы.

Представитель Авцина изначально запросил оклад в 25 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

29-летний Авцин перешел в «Трактор» из «Нефтехимика» по ходу минувшего сезона. Всего в 41 матче регулярного чемпионата игрок набрал 17 (6+11) очков.

Агент Авцина: «Александр хочет остаться в «Тракторе», ждем звонка из клуба»