НХЛ подтвердила, что Овечкин и Пастрняк разделили победу в гонке снайперов

Теги рейтинги Бостон Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин Ярослав Галак НХЛ Туукка Раск Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Хоккей

НХЛ официально подтвердила индивидуальные призы после досрочного завершения регулярного чемпионата.

Таким образом, Александр Овечкин и Давид Пастрняк разделили победу в гонке снайперов – оба забросили по 48 шайб. Это девятый «Морис Ришар Трофи» в карьере россиянина.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Он набрал 110 (43+67) очков в 71 матче.

Вратари «Бостона» Туукка Раск и Ярослав Галак выиграли «Уильям Дженнингс Трофи» – награда вручается голкиперу или голкиперам команды, которая по итогам регулярного чемпионата пропустила меньше всего шайб.

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