НХЛ подтвердила, что Овечкин и Пастрняк разделили победу в гонке снайперов

официально подтвердила индивидуальные призы после досрочного завершения регулярного чемпионата.

Таким образом, и разделили победу в гонке снайперов – оба забросили по 48 шайб. Это девятый «Морис Ришар Трофи» в карьере россиянина.

Форвард Леон Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Он набрал 110 (43+67) очков в 71 матче.

Вратари Туукка Раск и Ярослав Галак выиграли «Уильям Дженнингс Трофи» – награда вручается голкиперу или голкиперам команды, которая по итогам регулярного чемпионата пропустила меньше всего шайб.