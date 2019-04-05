Панарин об уходе из СКА: «На одной чаше весов были деньги, на другой – НХЛ»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился воспоминаниями о переходе в из в 2015 году.

– Говорят, тебе сулили огромные деньги, чтобы остался в СКА. В разы больше, нежели контракт новичка в НХЛ 925 тысяч долларов в год?

– Раза в четыре больше. Но я же не за деньгами поехал. Конечно, деньги ценю, однако они не на первом месте. Чтобы сидеть, считать и гордиться – вот я такой! – не про меня.

Даже некорректно сравнивать: на одной чаше весов были деньги, на другой – НХЛ. К тому времени ставил себе задачу войти в мировой топ хоккеистов. А без игры в – лучшей лиге мира – ее не решить, – сказал Панарин.