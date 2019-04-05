Александр Бурмистров: «В НХЛ к нам относятся не так, как к канадцам и американцам»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением о введении жесткого потолка зарплат в КХЛ, а также высказался касательно возможного возобновления сезона НХЛ.

Россиянин играл в НХЛ с 2010 по 2013 год и с 2015 по 2018 год.

«Мы ничего не можем оспаривать. Потолок – это хорошо, клубы будут двигаться в одном направлении, не будет разных бюджетов. Было бы хорошо, чтобы потолок постепенно поднимался, как в НХЛ.

Возможное продолжение сезона в НХЛ? Все энхаэловцы, с кем общаюсь, по-разному отвечают. Кто-то хочет продолжать, кто-то не хочет. Уже долгое время без хоккея, а начнется у них сезон или нет, уже не нам решать.

Тем, кто уезжает в НХЛ, желаю терпения, там будет нелегко. К нам в НХЛ относятся не так, как к канадцам и американцам, нам там надо быть на две головы выше, чтобы быть в составе», – сказал Бурмистров.