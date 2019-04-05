НХЛ планирует провести полный сезон-2020/21 с ноября по июнь, отменив Матч звезд и недельные паузы для команд

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал о планах НХЛ по завершению сезона-2019/20 и влиянии сдвига календаря на сезон-2020/21.

Этот сезон был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сроки его возможного возобновления пока неизвестны.

« готова отложить старт следующего сезона до ноября, чтобы завершить этот сезон летом, если это будет возможно.

Лига считает, что следующий сезон будет полноценным. Он начнется в ноябре, а плей-офф планируется завершить к концу июня. Матч звезд и недельные паузы для команд будут отменены.

При этом лично я не верю, что сезон будет возобновлен», – написал Лебрюн в твиттере.