НХЛ планирует провести полный сезон-2020/21 с ноября по июнь, отменив Матч звезд и недельные паузы для команд

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал о планах НХЛ по завершению сезона-2019/20 и влиянии сдвига календаря на сезон-2020/21.
Этот сезон был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сроки его возможного возобновления пока неизвестны.
«НХЛ готова отложить старт следующего сезона до ноября, чтобы завершить этот сезон летом, если это будет возможно.
Лига считает, что следующий сезон будет полноценным. Он начнется в ноябре, а плей-офф планируется завершить к концу июня. Матч звезд и недельные паузы для команд будут отменены.
При этом лично я не верю, что сезон будет возобновлен», – написал Лебрюн в твиттере.