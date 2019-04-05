Агенты считают контракт Лучича худшим в НХЛ, Маккиннона – лучшим 

Сайт PuckPedia провел опрос среди агентов НХЛ касательно контрактов игроков лиги.

В опросе приняли участие 25 агентов.

Худшим был признан контракт Милана Лучича. Он получил 19% голосов. Срок соглашения нападающего «Калгари» с зарплатой 6 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23.

Вторым худшим контрактом признано 8-летнее соглашение защитника «Чикаго» Брента Сибрука (14% голосов). Контракт с зарплатой 6,875 млн долларов в год будет действовать до конца сезона-2023/24.

По 10% голосов получили контракты защитника «Сан-Хосе» Эрика Карлссона и форварда «Баффало» Джеффа Скиннера. Срок соглашения Карлссона рассчитан до конца сезона-2026/27. Зарплата – 11,5 млн долларов в год. Скиннер зарабатывает 9 млн долларов в год. Срок соглашения хоккеиста рассчитан до 2027 года.

Контракт форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона признан лучшим для команды. Он получил 33% голосов. Срок соглашения нападающего с зарплатой 6,3 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23.

В список лучших также вошли соглашения форварда «Бостона» Давида Пастрняка и нападающего «Нэшвилла» Калле Йернкрука. Они получили по 14% голосов. Чех зарабатывает 6,67 млн долларов в год, срок контракта рассчитан до конца сезона-2022/23. Соглашение Йернкрука с зарплатой 2 млн долларов в год действует до конца сезона-2021/22.

В рейтинг также вошел контракт форварда «Сан-Хосе» Кевина Лабанка (10% голосов). Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона, зарплата – 1 млн долларов.