Алексей Шевченко: «Плотников хотел уйти в «Спартак», но делал это за спиной Ротенберга»

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал ситуацию с обменом нападающего из СКА в .

«Сергей Плотников зря отказался от интервью, я бы мог задать ему вопросы, он бы на них так или иначе ответил, но в итоге не ответил.

Кто виноват, что я сейчас буду рассказывать, не зная позиции Сергея? Сам Сергей виноват, потому что я с ним связался, он отказался разговаривать – окей.

Насколько я понимаю, в СКА у Плотникова возникли проблемы не только из-за нежелания сокращать зарплату, это не совсем главная причина. Одна из причин – то, что он захотел уйти в «Спартак» тайным образом, чуть ли не договорился со Знарком, делал это за спиной СКА.

Плотников хотел уйти в , сделал много для этого. Единственное, что он недооценил – делал это за спиной [Романа] Ротенберга. В итоге все закончилось «Амуром».

Насколько я понимаю, Плотников настаивал на разрыве контракта со , а со «Спартаком» договаривался, чтобы ему компенсировали потери», – сказал Шевченко.