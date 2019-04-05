«Шипачев доказал, что «Вегас» допустил ошибку». Давыдов о лучшем игроке КХЛ

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Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал итоги опроса хоккеистов КХЛ, согласно которому форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком минувшего сезона.

– Почему номер один – лучший бомбардир Шипачев, а не лучший снайпер Капризов?

– На мой взгляд, показатель «гол плюс пас» более масштабный, чем только «гол». Нет сомнений, Капризов – молодой и яркий снайпер, лучший в КХЛ, но все-таки вклад в игру Шипачева, который не только и не столько забивал, сколько еще и создавал, более весомый.

– Кого перед стартом сезона не ожидали в этой тройке увидеть?

– Как ни странно, обоих динамовцев. У Шипачева был немного тяжеловатый старт в «Динамо», в прессе я даже его покритиковал – в каких-то эпизодах он иногда уходил от силовой борьбы, играл на чистых шайбах.

Однако этот сезон полностью изменил мое мнение о Шипачеве. Он сохранил свою фирменную хитрость и игровой интеллект, но добавил в борьбе, в силовых приемах. Видимо, Шипачев очень правильно воспринял то, что стал капитаном, эта ответственность его мобилизовала. Откровенно говоря, не ожидал, что в 33 года хоккеист сможет добиться такого прогресса, молодец!

– Почему у него не получилось в «Вегасе»?

НХЛ не всегда понятная лига, иногда там не замечают больших талантов, и, наоборот, дают шансы середнячкам. Видимо, там работают и посторонние факторы – симпатии тренера, наличие свободных мест в составе, стиль игры команды.

На мой взгляд, прошедший сезон КХЛ показал масштаб таланта Шипачева, прежде всего в плей-офф, когда наш капитан сумел еще прибавить. Он доказал, что «Вегас» допустил ошибку, когда не сделал ставку на Вадима.

– Сможет ли Шипачев еще добавить?

– В наше время уже в 30 лет тебя считали ветераном, а сейчас игроки и в 33 года воспринимаются как еще молодые. Вы посмотрите на Зарипова и Мозякина – они выдерживают конкуренцию в КХЛ и в возрасте под сорок лет. Так что Шипачев за счет понимания игры может быть в большом порядке еще много лет, – сказал Давыдов.

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