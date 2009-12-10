Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова

    Теги ЦСКА сборная СССР Анатолий Тарасов Зал хоккейной славы чемпионат СССР Хоккей

    Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова (1918 – 1995) – многолетнего старшего тренера ЦСКА и тренера сборной СССР. 

    В качестве тренера сборной в тандеме со старшим тренером Анатолием Чернышевым он трижды выигрывал Олимпиаду (1964, 1968, 1972) и 9 раз – чемпионаты мира. 

    В 1974 году был введен в Зал хоккейной славы в Торонто в категории строителей и стал первым представителем советского хоккея, включенным туда. 

    В 1997 году был введен в Зал славы ИИХФ. 

    Советский хоккей создавал не Тарасов. Этот миф придумал он сам

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться