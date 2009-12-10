Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Анатолия Тарасова (1918 – 1995) – многолетнего старшего тренера и тренера сборной СССР.

В качестве тренера сборной в тандеме со старшим тренером Анатолием Чернышевым он трижды выигрывал Олимпиаду (1964, 1968, 1972) и 9 раз – чемпионаты мира.

В 1974 году был введен в Зал хоккейной славы в Торонто в категории строителей и стал первым представителем советского хоккея, включенным туда.

В 1997 году был введен в Зал славы ИИХФ.

Советский хоккей создавал не Тарасов. Этот миф придумал он сам