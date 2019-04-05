Алексей Морозов: «Зарплатный бюджет в 900 млн сохранит на высоком уровне доходы тех игроков, которые этого заслуживают»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о потолке зарплат в лиге.

В настоящий момент жесткий потолок на следующий сезон установлен на уровне 900 миллионов рублей.

«Зарплатный бюджет в 900 млн рублей позволит клубам сохранить на высоком уровне доходы тех игроков, которые этого заслуживают», – сказал Морозов.

Ранее гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что клуб выступает за поднятие потолка зарплат.

30 апреля совет директоров КХЛ может обсудить повышение потолка до 1,3 миллиарда рублей.