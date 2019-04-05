Алексей Морозов: «Зарплатный бюджет в 900 млн сохранит на высоком уровне доходы тех игроков, которые этого заслуживают»

Теги Алексей Морозов КХЛ Динамо деньги Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о потолке зарплат в лиге. 

В настоящий момент жесткий потолок на следующий сезон установлен на уровне 900 миллионов рублей.

«Зарплатный бюджет в 900 млн рублей позволит клубам сохранить на высоком уровне доходы тех игроков, которые этого заслуживают», – сказал Морозов.

Ранее гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что клуб выступает за поднятие потолка зарплат.

30 апреля совет директоров КХЛ может обсудить повышение потолка до 1,3 миллиарда рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья