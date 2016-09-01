Буре вошел в символическую сборную «Ванкувера» всех времен, попав в первую тройку с Сединами (TSN)

Теги рейтинги Ванкувер Тодд Бертуцци Ален Виньо Роберто Луонго Маттиас Элунд Кевин Биекса Сами Сало Тревор Линден Маркус Нэслунд Райан Кеслер Даниэль Седин Хенрик Седин Алекс Берроуз Александр Эдлер НХЛ Павел Буре Пэт Куинн Майк Гиллис Стэн Смил Джефф Куртнолл Юрки Лумме Тони Танти Даг Лидстер Хоккей

Бывший игрок «Ванкувера» Павел Буре вошел в символическую сборную клуба всех времен от TSN. 

Россиянин был включен в первую тройку нападения вместе со шведскими братьями Хенриком и Даниэлем Сединами.

«Братья Седины с 1000+ набранных очков, у которых были общие хоккейные мозги, и самый быстрый игрок в истории клуба», – говорится в комментарии. 

Буре был задрафтован «Ванкувером» в 1989 году под общим 113-м номером. За команду он выступал с 1991 по 1998 годы, набрав 478 (254+224) очков в 428 матчах. 

Команда составлялась из игроков, сыгравших за «Кэнакс» минимум 225 матчей, с учетом наиболее характерных позиций игроков, потенциальной (или существовавшей в реальности) сыгранности звеньев и обязательного присутствия сдерживающих сочетаний. 

Вратари: Роберто Луонго, Кирк Маклин;

Защитники: Маттиас Элунд – Даг Лидстер, Юрки Лумме – Сами Сало, Александр Эдлер – Кевин Биекса;

Нападающие: Даниэль СединХенрик Седин – Павел Буре, Маркус Нэслунд – Тревор Линден – Тодд Бертуцци, Джефф Куртнолл – Томас Градин – Тони Танти, Алекс Берроуз – Райан Кеслер – Стэн Смил;

Основополагающий игрок: Орланд Куртенбах (первый капитан в истории команды);

Главный тренер: Ален Виньо;

Генеральные менеджеры: Пэт Куинн и Майк Гиллис. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья