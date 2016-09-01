Буре вошел в символическую сборную «Ванкувера» всех времен, попав в первую тройку с Сединами (TSN)

Бывший игрок «Ванкувера» Павел Буре вошел в символическую сборную клуба всех времен от TSN.

Россиянин был включен в первую тройку нападения вместе со шведскими братьями Хенриком и Даниэлем Сединами.

«Братья Седины с 1000+ набранных очков, у которых были общие хоккейные мозги, и самый быстрый игрок в истории клуба», – говорится в комментарии.

Буре был задрафтован в 1989 году под общим 113-м номером. За команду он выступал с 1991 по 1998 годы, набрав 478 (254+224) очков в 428 матчах.

Команда составлялась из игроков, сыгравших за «Кэнакс» минимум 225 матчей, с учетом наиболее характерных позиций игроков, потенциальной (или существовавшей в реальности) сыгранности звеньев и обязательного присутствия сдерживающих сочетаний.

Вратари: , Кирк Маклин;

Защитники: Маттиас Элунд – Даг Лидстер, Юрки Лумме – Сами Сало, Александр Эдлер – Кевин Биекса;

Нападающие: – – Павел Буре, Маркус Нэслунд – Тревор Линден – Тодд Бертуцци, Джефф Куртнолл – Томас Градин – Тони Танти, Алекс Берроуз – – Стэн Смил;

Основополагающий игрок: Орланд Куртенбах (первый капитан в истории команды);

Главный тренер: Ален Виньо;

Генеральные менеджеры: Пэт Куинн и Майк Гиллис.