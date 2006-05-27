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    Сборная России поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ

    Теги ИИХФ Сборная России по хоккею рейтинги Илья Воробьев Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Словакии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею чемпионат мира Хоккей

    Сборная России поднялась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ, информирует официальный сайт организации.

    На ЧМ-2019 команда Ильи Воробьева завоевала бронзовые медали. 

    Лидирует Канада, занявшая второе место на чемпионате мира. Замыкает тройку Финляндия, выигравшая золотые медали турнира.

    Сборная Швеции, выигравшая прошлогодний чемпионат мира, опустилась на две строчки.

    Топ-10 выглядит следующим образом: 

    1. Канада – 3705 очков

    2. Россия – 3640

    3. Финляндия – 3615

    4. Швеция – 3615

    5. Чехия – 3465

    6. США – 3430

    7. Германия – 3355

    8. Швейцария – 3325

    9. Словакия – 3040 

    10. Латвия – 3025

    Хватит хейтить тренера сборной. Мы играли в лучший хоккей за много лет

    Звездам сборной России не нужен был матч за бронзу. Наше место однозначно выше

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