Сборная России поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ

поднялась с третьего на второе место в рейтинге ИИХФ, информирует официальный сайт организации.

На ЧМ-2019 команда завоевала бронзовые медали.

Лидирует Канада, занявшая второе место на чемпионате мира. Замыкает тройку Финляндия, выигравшая золотые медали турнира.

, выигравшая прошлогодний чемпионат мира, опустилась на две строчки.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Канада – 3705 очков

2. Россия – 3640

3. Финляндия – 3615

4. Швеция – 3615

5. Чехия – 3465

6. США – 3430

7. Германия – 3355

8. Швейцария – 3325

9. Словакия – 3040

10. Латвия – 3025

Хватит хейтить тренера сборной. Мы играли в лучший хоккей за много лет

Звездам сборной России не нужен был матч за бронзу. Наше место однозначно выше