Рене Фазель: «Почти нет сомнений, что не сможем провести ЧМ-2020»

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что в ближайшее время ЧМ-2020, скорее всего, будет отменен.

«В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии. Мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение.

Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА [с Евро].

Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет.

У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно.

Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению», – сказал Фазель.

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