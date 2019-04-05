Рене Фазель: «Почти нет сомнений, что не сможем провести ЧМ-2020»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Рене Фазель УЕФА Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ КХЛ Чемпионат мира по хоккею ЧМ-2020 Р-Спорт коронавирус Хоккей

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что в ближайшее время ЧМ-2020, скорее всего, будет отменен.

«В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии. Мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение.

Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА [с Евро].

Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет.

У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно.

Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению», – сказал Фазель.

Вице-президент ИИХФ сообщил, что ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

Что будет с хоккеем после вируса. НХЛ сезон доиграет, а ЧМ отменят

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья