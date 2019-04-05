Панарин – в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка по версии The New York Post

Издание The New York Post представило рейтинг главных спортивных лиц Нью-Йорка.
Список возглавил бейсболист Аарон Джадж («Янкис»). Второе место занял Пит Алонсо («Метс»), третьим стал Джейкоб ДеГром («Метс»).
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт занял седьмое место. Он пропустил сезон из-за травмы.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал девятым в списке. На его счету 95 (32+63) очков в 69 матчах сезона.
В топ-10 также вошли Сакон Баркли («Нью-Йорк Джайентс»), Джеймс Долан (владелец «Рейнджерс» и «Никс»), Сэм Дарнольд («Нью-Йорк Джетс»), Дэниэл Джонс («Нью-Йорк Джайентс») и Брайан Кэшман (менеджер «Янкис»).