Панарин – в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка по версии The New York Post

Издание The New York Post представило рейтинг главных спортивных лиц Нью-Йорка.

Список возглавил бейсболист Аарон Джадж («Янкис»). Второе место занял Пит Алонсо («Метс»), третьим стал Джейкоб ДеГром («Метс»).

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт занял седьмое место. Он пропустил сезон из-за травмы.

Нападающий стал девятым в списке. На его счету 95 (32+63) очков в 69 матчах сезона.

В топ-10 также вошли Сакон Баркли («Нью-Йорк Джайентс»), (владелец «Рейнджерс» и «Никс»), Сэм Дарнольд («Нью-Йорк Джетс»), Дэниэл Джонс («Нью-Йорк Джайентс») и Брайан Кэшман (менеджер «Янкис»).