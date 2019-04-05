Панарин потренировал броски и празднования голов с помощью валика для краски и стены

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин выложил в инстаграм видео необычной тренировки в домашних условиях во время пандемии коронавируса.
«В условиях карантина льда нету, так что тренируемся валиком и стеной. Все, что нам нужно – валик и стена.
Зафиксировался, вот. Буду забивать гол, а потом свои вещи делать. Закручиваешь валик, чтобы он не останавливался», – прокомментировал свои действия Панарин.
После «гола» хоккеист показал празднование, подняв вверх ногу.
Такое празднование он ранее демонстрировал и в матчах НХЛ.
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