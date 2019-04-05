Панарин потренировал броски и празднования голов с помощью валика для краски и стены

Форвард Артемий Панарин выложил в инстаграм видео необычной тренировки в домашних условиях во время пандемии коронавируса.

«В условиях карантина льда нету, так что тренируемся валиком и стеной. Все, что нам нужно – валик и стена.

Зафиксировался, вот. Буду забивать гол, а потом свои вещи делать. Закручиваешь валик, чтобы он не останавливался», – прокомментировал свои действия Панарин.

После «гола» хоккеист показал празднование, подняв вверх ногу.

Такое празднование он ранее демонстрировал и в матчах НХЛ.