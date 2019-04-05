Эмиль Галимов о СКА: «Приятно перейти в клуб с такими традициями. Самые позитивные эмоции»

Форвард СКА Эмиль Галимов прокомментировал свой переход в петербургский клуб из «Ак Барса».

– Поздравляем с переходом в СКА! Ваши эмоции сейчас?

– Самые позитивные эмоции испытываю. Приятно перейти в клуб с такими традициями. Цели у петербургской команды всегда самые высокие, хочется стать частью этой системы и вместе добиваться результатов.

– Знакомы ли с кем-то из игроков СКА? Есть ли друзья в новом коллективе?

– Да, многих игроков знаю. С Серегой Плотниковым мы долгое время играли в Ярославле. Знаком с , мы играли с ним все детство, живем в одном доме с его родителями. Богдан Якимов тоже из Нижнекамска, мы вместе играли два года. Думаю, проблем с акклиматизацией быть не должно.

– В «Ак Барс» из СКА по ходу сезона ушло несколько игроков. Разговаривали о Петербурге с Тихоновым, Рукавишниковым или Ли?

– Да, мы много общались, они рассказывали, что Петербург – классный город, что в клубе созданы все условия для того, чтобы решать серьезные задачи.

Еще они и тот же Якупов делали акцент на то, что даже в НХЛ не везде есть такие условия – база, академия, все быстро развивается. Жду нового сезона, чтобы прочувствовать это на себе, чтобы выходить, играть и побеждать уже в составе СКА, – сказал Галимов.