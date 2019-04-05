Зарипов и Педан близки к подписанию новых контрактов с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Юрий Николаев Андрей Педан Чемпионат.com Хоккей

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса» Андрея Педана и форварда Даниса Зарипова, рассказал о ходе переговоров о новых контрактах хоккеистов с клубом.

«Могу сказать, что Данис Зарипов и Андрей Педан близки к подписанию новых контрактов с «Ак Барсом». Переговоры находятся на финальной стадии», – сказал Николаев.

Ранее появилась информация о том, что 39-летний Зарипов согласился на снижение зарплаты. Сообщалось, что клуб предложил 40 млн рублей без учета бонусов за командный результат.

КХЛ не нужно увеличивать потолок. Сейчас это нелепо даже обсуждать

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