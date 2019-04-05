Зарипов и Педан близки к подписанию новых контрактов с «Ак Барсом»

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника Андрея Педана и форварда , рассказал о ходе переговоров о новых контрактах хоккеистов с клубом.

«Могу сказать, что Данис Зарипов и близки к подписанию новых контрактов с «Ак Барсом». Переговоры находятся на финальной стадии», – сказал Николаев.

Ранее появилась информация о том, что 39-летний Зарипов согласился на снижение зарплаты. Сообщалось, что клуб предложил 40 млн рублей без учета бонусов за командный результат.

КХЛ не нужно увеличивать потолок. Сейчас это нелепо даже обсуждать