Генменеджер «Ак Барса»: «Зарипов – наш кумир и легенда. Хотим сохранить его»

Генеральный менеджер ответил на вопрос о ходе переговоров по новому контракту с форвардом .

– Скажу одно: мы хотим сохранить Даниса. Это наш кумир, наша легенда и пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне по сути у нас была новая команда, и в становлении этого коллектива Данис сыграл большую роль, помог тренерскому штабу. В этом плане спасибо ему. Как пойдут наши переговоры дальше – пока не могу сказать.

– Что он сам говорит?

– Он хочет остаться, – сказал Якубов.

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