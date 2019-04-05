Генменеджер «Ак Барса»: «Зарипов – наш кумир и легенда. Хотим сохранить его»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов ответил на вопрос о ходе переговоров по новому контракту с форвардом Данисом Зариповым.
– Скажу одно: мы хотим сохранить Даниса. Это наш кумир, наша легенда и пятикратный обладатель Кубка Гагарина.
В прошлом сезоне по сути у нас была новая команда, и в становлении этого коллектива Данис сыграл большую роль, помог тренерскому штабу. В этом плане спасибо ему. Как пойдут наши переговоры дальше – пока не могу сказать.
– Что он сам говорит?
– Он хочет остаться, – сказал Якубов.
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