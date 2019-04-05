Зюзин о потолке зарплат КХЛ: «1,1-1,5 млрд приемлемо. Хоккеисты играют до 35 лет, не у каждого контракты под 90-100 млн»

Бывший тренер «Салавата Юлаева» дал комментарий о ситуации с потолком зарплат в .

– Как считаете, потолок зарплат нуждается в корректировке?

– Почему мы говорим именно про сумму в 900 миллионов? Даже если брать этот ориентир, переход очень резкий.

Тем более необходимо учитывать курс валют и экономическую ситуацию. Хоккеисты играют до 30-35 лет. И не у каждого есть контракты под 90-100 миллионов.

– Называются разные суммы об оптимальном потолке зарплат.

– Считаю, что сумма в 1,1-1,5 миллиарда вполне приемлема. И надо хорошенько проанализировать, как и на протяжении какого времени ее менять.

Мы либо нацелены на сильный и зрелищный чемпионат, либо готовы смотреть на отъезд российских игроков.

Уверен, что даже при установлении потолка в 900 миллионов через полгода мы увидим мнения, что и эта сумма неправильная – найдутся недовольные, что надо опять всех в чем-то уравнять, – сказал Зюзин.

Морозов о потолке зарплат в КХЛ: «Считаем, что 900 млн рублей – достаточная сумма»