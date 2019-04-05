Вайсфельд о поднятии потолка зарплат до 1,3 млрд рублей: «С учетом изменения курса доллара в этом есть смысл»

Хоккейный менеджер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался о потолке зарплат в .

Жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей начнет действовать со следующего сезона.

«Для начала этот потолок нужно установить, и самое главное, чтобы он был жесткий и были четкие, ясные, понятные правила, которым нужно следовать.

Что касается самой цифры 1,3 млрд, то по логике получается, что с учетом изменения курса доллара (за 2 месяца он увеличился на 20 процентов – прим.) определенный смысл в этом есть, но с другой стороны, люди, которые работают в клубах, наверное, лучше знают, какая сейчас истинная ситуация и есть ли смысл увеличивать.

Самое главное, чтобы этот потолок был и чтобы он был жестким», – сказал Вайсфельд.