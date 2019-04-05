Доус и Бойд могут перейти в «Локомотив» и не будут считаться легионерами

может подписать нападающих и .

Ярославский клуб также проявляет интерес к форварду ЦСКА .

При этом Доус и Бойд не будут считаться легионерами, так как являются гражданами Казахстана.

Последние два года 35-летний Доус выступал за . В минувшем сезоне он набрал 50 (20+30) очков в 59 матчах чемпионата .

33-летний Бойд ранее играл за . В прошлом сезоне на его счету было 20 (12+8) баллов в 51 игре.

28-летний Вей отметился 48 (13+35) очками в 52 матчах минувшего чемпионата.