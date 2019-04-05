Доус и Бойд могут перейти в «Локомотив» и не будут считаться легионерами

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«Локомотив» может подписать нападающих Найджела Доуса и Дастина Бойда.

Ярославский клуб также проявляет интерес к форварду ЦСКА Линдену Вею.

При этом Доус и Бойд не будут считаться легионерами, так как являются гражданами Казахстана.

Последние два года 35-летний Доус выступал за «Автомобилист». В минувшем сезоне он набрал 50 (20+30) очков в 59 матчах чемпионата КХЛ.

33-летний Бойд ранее играл за «Барыс». В прошлом сезоне на его счету было 20 (12+8) баллов в 51 игре.

28-летний Вей отметился 48 (13+35) очками в 52 матчах минувшего чемпионата.

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