Брызгалов об освоении Марса: «Сомнительный проект. Дешевле будет трансформировать Землю»

Бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ Илья Брызгалов поделился мнением о возможной колонизации Марса.

– Хотели бы вы увидеть освоение и терраформирование Марса?

– Зачем?

– Своеобразная подушка безопасности.

– Там жизни нет.

– Можно сформировать.

– Для чего? Это потребует столько ресурсов, столько денег. Дешевле будет трансформировать Землю, перейти на «зеленую» энергию здесь, чем вкладываться в сомнительные проекты, шанс на успешность которых очень-очень маленький. Зачем искать где-то жизнь там, когда можно позаботиться о ней здесь?

Вы понимаете, это же глубокий космос. Мы и так мало о Марсе знаем, а строить какую-то жизнь там, постоянно подвергаться влиянию радиации. Космический мусор, другие огромные проблемы, которые могут возникнуть в разных ситуациях. Представьте: чтобы все построить, это сколько надо туда довезти-перевезти, сколько денег надо потратить, сколько времени займет.

А потом раз – и какая-нибудь небольшая комета возьмет и врежется в Марс. И все там нафиг уничтожит. И что? Даже не та комета, которая могла закончить всю жизнь на Земле, в эпоху динозавров, например. Небольшая – где-то рядышком упала и все снесла, – сказал Брызгалов.

Мем Ильи Брызгалова попал в одну из самых популярных игр мира. Как это?