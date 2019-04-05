Юрий Новиков: «Сочи» – политическая команда олимпийского региона, там должен работать сильнейший тренерский штаб»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о новых контрактах Владимира Крикунова с и Александра Андриевского с «Сочи».

«Динамо» продлило контракт с Крикуновым? От добра добра не ищут. Крикунов – тренер со знаком качества, один из наших последних патриархов. Условия в «Динамо» неплохие. Крепкая команда, смогли оставить такого хорошего нападающего, как Яшкин. Но не думаю, что команда сможет сделать что-нибудь серьезное в следующем сезоне.

Клуб «Сочи» решил оставить Андриевского. Не в обиду Александру будет сказано, у нас много тренеров, которые не востребованы в своих странах. В лучшем случае Андриевский – хороший помощник. Это все похоже на бег на месте. Такие команды, как «Сочи», должны раскрывать молодых игроков, которых у нас в избытке. У нас сейчас лучшая система в мире по подготовке молодых ребят. Но их надо видеть, брать и готовить.

Совершенно очевидно, что в «Сочи» была неразбериха с вратарской позицией, которая недопустима. «Сочи» – политическая команда олимпийского региона, там должен работать сильнейший тренерский штаб. К сожалению, нынешнюю ситуацию в клубе можно охарактеризовать как бег на месте», – сказал Новиков.

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