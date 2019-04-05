Ротенберг о «Красной машине»: «Изучили Канаду, США, Финляндию, Швецию и сделали самую современную программу в мире»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина».

«Наша программа собрана из самых лучших мировых программ, при этом за основу взято все наше советское достояние – система Тарасова, Тихонова, Чернышева.

Мы изучили все программы: Канады, США, Финляндии, Швеции – взяли самое лучшее оттуда и с учетом всей синергии сделали самую актуальную и современную программу в мире.

Программа ежедневно развивается, нет предела совершенству. Мы ее ежедневно улучшаем.

В ближайшее время готовим презентации и семинары для тренеров в Новосибирске, Уфе, Новомосковске, Красноярске, Омске, Самаре, городах Крыма.

Важно, что мы начали получать отклики по нашей программе, тренеры постоянно обращаются к нам, и это значит, что программа востребована.

Каждый желающий может ознакомиться с «Красной машиной», программа находится в свободном доступе на сайте ФХР», – сказал Ротенберг.