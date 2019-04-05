Роман Ротенберг: «Важно, чтобы сейчас каждый делал добрые дела с учетом своих возможностей»

Заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение клуба приобрести 120 планшетов для петербургских школьников.

Команда поддержала благотворительную акцию по обеспечению школьников необходимой техникой для дистационного обучения по время пандемии коронавируса.

«В связи с эпидемией и ученики, и учителя столкнулись с новым вызовом, и не все к нему были готовы, в том числе, и в плане наличия дома нужной техники. Учебный процесс не должен прерываться, и хотелось бы, чтобы все петербургские школьники могли продолжать занятия в новых условиях.



Воспитанники школ Академии СКА, кстати, уже полностью перешли на удаленное обучение. СКА рад присоединиться к акции «#неканикулы» и помочь петербургским семьям, нуждающимся в технике.

Важно, чтобы сейчас каждый с учетом своих возможностей делал добрые дела, и эта акция оказывает реальную поддержку людям», – сказал Ротенберг.