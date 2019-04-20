Трамп о спорте: «Лиги будут начинать без фанатов. Для телевидения вернутся старые добрые времена»

Президент США Дональд Трамп ожидает, что после возобновления сезонов в профессиональных спортивных лигах матчи будут проходить без зрителей.

«Многие из них будут начинать без фанатов, так что это будет сделано для телевидения. Для него вернутся старые добрые времена.

Сначала будет так, а потом фанаты начнут возвращаться. Может быть, сначала их придется садить через два сиденья. Затем, в конечном счете, мы хотим заполнить арены.

Когда вирус уйдет, у нас будут заполненные арены. Мы вернем такой спорт, каким он должен быть. Так что, в определенный момент времени мы вернемся к норме», – заявил Трамп.

Дональд Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал от просмотра бейсбольных игр, которым 14 лет»