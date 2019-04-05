Шевченко о бизнесе Дацюка и Мильштейна: «Объединить всех российских хоккеистов под одного агента»

Журналист ответил на вопрос о бизнесе нападающего и агента .

«Это не секрет. Дацюк – человек, который очень любит деньги, несмотря на то, что он ненавидит СНИЛС и хочет построить храм. Деньги он любит гораздо больше, чем это.

Мильштейн ему был нужен для того, чтобы объединить всех российских хоккеистов под одного агента. Сначала все было гладко, но потом выяснилось, что Мильштейн – это мешок, который был то ли садовником, то ли гувернером, то ли просто уборщиком. Он кучу игроков просто провалил – Миронов, Дыбленко.

История с Капризовым. Он всем говорил, что это его клиент. Как только Капризов сказал, что отказывается от Мильштейна, он сразу же заявил, что отношения к Капризову не имеет.

Это чистый бизнес Павла Дацюка, который, может, пошел бы лучше, если он сосредоточился на агентской работе. Но Дацюк любит деньги, и он хочет продолжит карьеру, потому что можно сорвать миллионы», – сказал Шевченко.

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