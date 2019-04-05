«Авангард» приостановил финансирование проекта по созданию фарм-клуба в ВХЛ в Электростали

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«Авангард» приостановил финансирование проекта создания команды ВХЛ в Электростали

«В связи с распространением короновирусной инфекции и возникшими в связи с этим финансовыми проблемами, «Авангард» приостанавливает финансирование проекта команды ВХЛ в Электростали.

Дальнейшее сотрудничество может быть возобновлено на сезон-2021/22 в случае нормализации экономической ситуации», – говорится в сообщении федерации хоккея Электростали. 

В следующем сезоне команда из Электростали должна была стать фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ

В текущем сезоне партнером омского клуба, выступающего сейчас в Балашихе, была «Ижсталь». 

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